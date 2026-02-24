Зеленський відзначив командування ЗСУ

Нові підвищення посад отримали бойові командири

У четверту річницю початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння вищих військових звань. Нові зірки на погонах отримали бойові командири корпусного рівня та командувач ДШВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази.

Згідно з указом №152/2026, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол отримав звання генерал-майора. Він пройшов шлях від легендарного командира 95-ї бригади до очільника «марунових беретів. Під його керівництвом ДШВ продовжують виконувати найскладніші завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Президент відзначив командирів, які забезпечують стратегічну стійкість напрямків:

Полковнику Ярославу Сидорову (указ №154/2026) присвоєно звання бригадного генерала. Він очолює 17-й армійський корпус ОК «Південь», що відіграє критичну роль у захисті приморських рубежів.

Полковнику Руслану Шевчуку (указ №155/2026) також присвоєно звання бригадного генерала. Як командир 15-го армійського корпусу ОК «Захід», він відповідає за стратегічні резерви та «потужну» підготовку підрозділів.

Звання бригадного генерала отримав і полковник Павло Паліса, який наразі обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (указ №153/2026). Відомий своїм бойовим досвідом на посаді командира 93-ї ОМБр «Холодний Яр», сьогодні він забезпечує координацію між військовим керівництвом та політичним центром держави.

