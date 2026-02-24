Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзначив командування ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Президент відзначив командирів, які забезпечують стратегічну стійкість напрямків
колаж: glavcom.ua

Нові підвищення посад отримали бойові командири

У четверту річницю початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння вищих військових звань. Нові зірки на погонах отримали бойові командири корпусного рівня та командувач ДШВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази.

Згідно з указом №152/2026, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол отримав звання генерал-майора. Він пройшов шлях від легендарного командира 95-ї бригади до очільника «марунових беретів. Під його керівництвом ДШВ продовжують виконувати найскладніші завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Президент відзначив командирів, які забезпечують стратегічну стійкість напрямків:

  • Полковнику Ярославу Сидорову (указ №154/2026) присвоєно звання бригадного генерала. Він очолює 17-й армійський корпус ОК «Південь», що відіграє критичну роль у захисті приморських рубежів.
  • Полковнику Руслану Шевчуку (указ №155/2026) також присвоєно звання бригадного генерала. Як командир 15-го армійського корпусу ОК «Захід», він відповідає за стратегічні резерви та «потужну» підготовку підрозділів.

Звання бригадного генерала отримав і полковник Павло Паліса, який наразі обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (указ №153/2026). Відомий своїм бойовим досвідом на посаді командира 93-ї ОМБр «Холодний Яр», сьогодні він забезпечує координацію між військовим керівництвом та політичним центром держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №157/2026, яким змінив склад делегації для переговорів про вступ до Європейського Союзу. Новим главою делегації та головним переговірником призначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку.

Читайте також:

Теги: указ Володимир Зеленський ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування
Зеленський продовжив санкції проти Фірташа та соратника Медведчука
2 лютого, 21:34
Командир Вадим Черній розповів про цінність особового складу 54-ї бригади
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
5 лютого, 11:06
Жіночий підрозділ «Гарпії» отримав в озброєння яскраво-рожевий БпЛА
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
6 лютого, 09:54
Сирський розповів про терміни бойової підготовки війскових ЗСУ
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
6 лютого, 13:04
The Atlantic: Україна розглядає можливість референдуму щодо статусу Донеччини
The Atlantic: Україна розглядає можливість референдуму щодо статусу Донеччини
13 лютого, 00:57
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
14 лютого, 22:46
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06
Дональд Трамп прагне організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Сьогодні, 10:25
Президент: Україна шанує своїх героїв
Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)
Вчора, 19:42

Політика

Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua