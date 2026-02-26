Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»

Тищенко був виключений зі «Слуги народу» у 2023 році через поїздку до Таїланду

Окрім Миколи Тищенка до депутатської групи входять 17 депутатів, частина з яких – вихідці зі «Слуги народу»

Безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

«Повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи «Відновлення України» у Верховній Раді України девʼятого скликання», – заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Варто зазначити, що Тищенко був виключений з фракції «Слуга народу» ще у 2023 році, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.

Окрім Тищенка група складається ще з 17 депутатів, з яких Олег Воронько, Анатолій Гунько (засуджений Антикорупційним судом і підозрюваний по іншій справі), Артем Дмитрук (втік з України), Роман Іванісов (виключений зі «Слуги народу» через скандал зі зґвалтуванням), Євгеній Шевченко (підозрюваний у кількох справах) і Олександр Юрченко (підозрюваний в хабарництві) обиралися від «Слуги народу».

Нагадаємо, Микола Тищенко є фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Як відомо, 22 травня 2022 року у Верховній Раді було створено депутатську групу «Відновлення України», яку очолили народні депутати Ігор Абрамович та Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 народних депутатів.