Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
колаж: glavcom.ua

Зеленський: «Якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде»

Президент України Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо територіальних торгів за спиною Києва. За даними української сторони, Росія активно просуває у Вашингтоні ідею легітимізації анексії Криму в обмін на припинення вогню. Зеленський наголосив, що будь-які домовленості, які суперечать Конституції України, не матимуть юридичної сили. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент переконаний, що Кремль намагається скористатися прагненням нової американської адміністрації до швидкого результату.

«Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці – визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті. Навіть ті країни, які не є нашими прихильниками в цій війні, все одно є прихильниками територіальної цілісності України. Бо розуміючи, що ризикуючи нами, вони будуть ризикувати і своїми певними територіями», – заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що територіальний устрій України чітко прописаний у її Основному законі. Жоден президент чи уряд не мають повноважень підписувати документи, що легалізують окупацію.

«Тому, в принципі, чи може бути така ймовірність, що про щось подібне говорить Росія з Америкою? Може. Ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне та надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде», – зазначив Зеленський.

Українська влада визнає можливість компромісів у технічних питаннях, але не в питаннях суверенітету.

«Зрозуміло, що ми, наприклад, хочемо закінчення війни. І щоб Америка також була задоволена, і щоб Український народ був задоволений. І навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, Український народ, наші території, – то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене. 

