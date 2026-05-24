Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)
Глава держави оглянув руйнування у Національному музеї «Чорнобиль» після нічної атаки РФ
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент відвідав пошкоджений під час нічної російської атаки Національний музей «Чорнобиль»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу, інформує «Главком».

На місці прильоту президент провів коротку робочу розмову з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком щодо поточної ситуації у столиці та ліквідації наслідків нічних ударів.

Також Володимир Зеленський зайшов безпосередньо всередину понівеченої будівлі музею, де ознайомився із наслідками вибухової хвилі та руйнуваннями конструкцій.

«Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей. Станом на зараз відомо, що загалом у столиці 69 людей постраждали. На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких», – написав глава держави у соцмережі.

Національний музей «Чорнобиль» розташовувався в історичній будівлі Пожежної каланчі початку XX століття (пам'ятка архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення), де у 1980-х роках базувалося пожежне управління, що взяло на себе перший удар ліквідації аварії на ЧАЕС. Особливого цинізму ситуації додає те, що культурну інституцію відкрили після масштабної, майже півторарічної капітальної реставрації лише на початку травня цього року – до 40-х роковин трагедії.

Також відомо, що Володимир Зеленський відвідав усі об'єкти, куди цієї ночі поцілив ворог.

«Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах», – зазначив президент.

Зауважимо, Національний музей «Чорнобиль» став одним із багатьох об'єктів культурної та історичної спадщини Києва, які постраждали під час цієї атаки. Окрім нього, руйнувань зазнали будівлі Київської опери та Національного художнього музею України, який уже оголосив про закриття на невизначений термін.

Нагадаємо, масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди не лише житловим будинкам та інфраструктурі, а й унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України. На щастя, унікальна колекція шедеврів та персонал інституції не постраждали. 

Цієї ж ночі ворог застосував проти Київщини експериментальну балістичну ракету «Орєшнік» (уперше використану в листопаді 2024 року), бойові блоки якої поцілили по цивільних об'єктах у Білій Церкві. Загалом у столичному регіоні зафіксовано пошкодження на понад 50 локаціях.

Читайте також:

Теги: Київ музей Володимир Зеленський Чорнобильська АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський поговорив з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
24 квiтня, 18:15
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Отримати знижку можуть усі, хто сплачує податки до міського бюджету столиці
Паркування зі знижкою 90% у Києві: як оформити пільгу
27 квiтня, 16:09
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
5 травня, 05:12
Президент наголосив, що триває робота над розвитком двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
6 травня, 18:59
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
8 травня, 00:51
Зеленський відвідав бригаду на Олександрівському напрямку
Зеленський нагородив бійців 31-ї бригади на передовій
8 травня, 14:44
Лукашенко заявив, що готовий відвідати Україну
Офіс президента відреагував на готовність Лукашенка зустрітися із Зеленським
21 травня, 17:55
Найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить 20
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
Сьогодні, 09:52

Новини

Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)
Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)
«Буде нагода швидко відновити»: пошкоджено Головпоштамт на Майдані Незалежності
«Буде нагода швидко відновити»: пошкоджено Головпоштамт на Майдані Незалежності
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua