Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)

Президент відвідав пошкоджений під час нічної російської атаки Національний музей «Чорнобиль»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу, інформує «Главком».

На місці прильоту президент провів коротку робочу розмову з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком щодо поточної ситуації у столиці та ліквідації наслідків нічних ударів.

Також Володимир Зеленський зайшов безпосередньо всередину понівеченої будівлі музею, де ознайомився із наслідками вибухової хвилі та руйнуваннями конструкцій.

Зеленський: Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок – один із найстаріших київських ринків. Російський удар фактично зруйнував музей…

«Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей. Станом на зараз відомо, що загалом у столиці 69 людей постраждали. На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких», – написав глава держави у соцмережі.

Національний музей «Чорнобиль» розташовувався в історичній будівлі Пожежної каланчі початку XX століття (пам'ятка архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення), де у 1980-х роках базувалося пожежне управління, що взяло на себе перший удар ліквідації аварії на ЧАЕС. Особливого цинізму ситуації додає те, що культурну інституцію відкрили після масштабної, майже півторарічної капітальної реставрації лише на початку травня цього року – до 40-х роковин трагедії.

Також відомо, що Володимир Зеленський відвідав усі об'єкти, куди цієї ночі поцілив ворог.

«Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах», – зазначив президент.

Зауважимо, Національний музей «Чорнобиль» став одним із багатьох об'єктів культурної та історичної спадщини Києва, які постраждали під час цієї атаки. Окрім нього, руйнувань зазнали будівлі Київської опери та Національного художнього музею України, який уже оголосив про закриття на невизначений термін.

Нагадаємо, масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди не лише житловим будинкам та інфраструктурі, а й унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України. На щастя, унікальна колекція шедеврів та персонал інституції не постраждали.

Цієї ж ночі ворог застосував проти Київщини експериментальну балістичну ракету «Орєшнік» (уперше використану в листопаді 2024 року), бойові блоки якої поцілили по цивільних об'єктах у Білій Церкві. Загалом у столичному регіоні зафіксовано пошкодження на понад 50 локаціях.