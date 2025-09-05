Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським

Зеленський та Фіцо зустрінуться вже сьогодні, 5 вересня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір відвідати Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що зустріч лідерів України та Словаччини відбудеться сьогодні, 5 вересня.

Словацьке інформаційне агентство TASR повідомляє, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. За повідомленням агенства, після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Також TASR пише, що Фіцо має намір зустрітись і з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«До складу делегації прем'єр-міністра також увійдуть віцепрем'єр-міністр та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та Міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що словацькі та угорські політики звинувачують Україну в ударах по нафтопроводу «Дружба» та скаржаться на те, що це впливає на енергетичну безпеку Угорщини та Словаччина.

Словаччина навіть пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі», а угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба».

До слова, Фіцо має намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Фіцо, у нього крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже годинна дискусія тет-а-тет, під час якої основною темою стала війна в Україні.

«Президент Путін поінформував мене про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці і про перспективи завершення цього військового конфлікту. З цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському», – зазначив він.