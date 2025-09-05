Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Зеленський проведе зустріч з Фіцо в Ужгороді
фото: АР

Зеленський та Фіцо зустрінуться вже сьогодні, 5 вересня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір відвідати Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що зустріч лідерів України та Словаччини відбудеться сьогодні, 5 вересня.

Словацьке інформаційне агентство TASR повідомляє, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. За повідомленням агенства, після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Також TASR пише, що Фіцо має намір зустрітись і з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«До складу делегації прем'єр-міністра також увійдуть віцепрем'єр-міністр та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та Міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що словацькі та угорські політики звинувачують Україну в ударах по нафтопроводу «Дружба» та скаржаться на те, що це впливає на енергетичну безпеку Угорщини та Словаччина.

Словаччина навіть пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі», а угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у п'ятницю, 5 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським. 

До слова, Фіцо має намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Фіцо, у нього крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже годинна дискусія тет-а-тет, під час якої основною темою стала війна в Україні.

«Президент Путін поінформував мене про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці і про перспективи завершення цього військового конфлікту. З цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському», – зазначив він.

Читайте також:

Теги: енергетика Володимир Зеленський переговори Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп поговорив з Лукашенко перед тим, як зустрінеться з Путіним на Алясці
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
15 серпня, 19:12
Мерц наполягає на присутності Зеленського на зустрічі на Алясці
Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського
10 серпня, 23:22
Трампа намагатимуться переконати у необхідності посилення санкцій проти Росії
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
18 серпня, 04:54
Трамп готовий до переговорів із Путіним
Трамп приземлився на Алясці
15 серпня, 21:27
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня
20 серпня, 21:03
В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
Російська уповноважена повідомила, що зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
25 серпня, 06:50
Росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність», переконує Венс
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
24 серпня, 17:53
Французький лідер пообіцяв дати чітку відповідь на небажання російської влади завершувати війну
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
Вчора, 17:46

Політика

Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
17K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
7631
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
6737
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
5699
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Вчора, 21:07
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua