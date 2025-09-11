Головна Київ Новини
Келлог прибув до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Келлог прибув до Києва
Кіт Келлог був у дорозі до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників до країни
фото: РАР (ілюстративне)

Востаннє спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України 24 серпня

Спецпредставник президента США Кіт Келлог приїхав до Києва з візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Нагадаємо, востаннє спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України 24 серпня. Він брав участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Тоді глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня

Зауважимо, спецпредставник президента США Кіт Келлог був у дорозі до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників до країни. Зазначається, що Келлог планував відправитися з Польщі в Україну.

До слова, раніше Кіт Келлог зробив заяву про масований удар РФ по Києву. «Учора ввечері Росія здійснила другий за масштабами повітряний напад за час війни, задіявши 600 дронів і 31 ракету. Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні потяги, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні особи. Ці жахливі напади загрожують миру, якого прагне президент США», – йдеться у дописі.

