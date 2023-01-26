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Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ
Президент України заявив, що Володимир Путін – це ніхто
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що Україна та РФ можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі та переговорах із президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Очільник України заявив, що Путін сьогодні для нього «ніхто». Таку думку висловив в інтерв'ю Sky News.

Зеленський заявив, що «не розуміє, хто приймає рішення в Росії». Також він наголосив: хоча Москва постійно заявляє про мир, вона бреше, атакуючи Україну ракетами.

На питання, чи допоможе зустріч із Путіним вирішити війну, Зеленський сказав: «Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії».

На питання, чи не занадто пізно для переговорів, Зеленський сказав: «Після повномасштабного вторгнення для мене Путін ніхто».

Водночас Зеленський також заявив, що Україна та РФ можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви.

«Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент Путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього – це лише перший крок», – сказав глава держави.

 Водночас Зеленський нагадав, що Україна зможе розпочати переговори з РФ лише після виведення путінських військ.

«Ми сподіваємося, що як тільки Росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки і в Російській Федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори», – заявив Зеленський.

Невдовзі російська влада може вдатись до певних наступальних дій, які обернуться для неї великою кількістю втрат, сил й засобів. Процес розпаду для Кремля розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Теги: Володимир Зеленський путін війна

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