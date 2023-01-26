Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ

Зеленський заявив, що Україна та РФ можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі та переговорах із президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Очільник України заявив, що Путін сьогодні для нього «ніхто». Таку думку висловив в інтерв'ю Sky News.

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Зеленський заявив, що «не розуміє, хто приймає рішення в Росії». Також він наголосив: хоча Москва постійно заявляє про мир, вона бреше, атакуючи Україну ракетами.

На питання, чи допоможе зустріч із Путіним вирішити війну, Зеленський сказав: «Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії».

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На питання, чи не занадто пізно для переговорів, Зеленський сказав: «Після повномасштабного вторгнення для мене Путін ніхто».

Водночас Зеленський також заявив, що Україна та РФ можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви.

«Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент Путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього – це лише перший крок», – сказав глава держави.

Водночас Зеленський нагадав, що Україна зможе розпочати переговори з РФ лише після виведення путінських військ.

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«Ми сподіваємося, що як тільки Росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки і в Російській Федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори», – заявив Зеленський.

Невдовзі російська влада може вдатись до певних наступальних дій, які обернуться для неї великою кількістю втрат, сил й засобів. Процес розпаду для Кремля розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.