Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Президент зустрівся з Олександром Покладом та Денисом Килимником
фото: Офіс президента

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої СБУ»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки Олександром Покладом. Вони обговорили майбутні спецоперації СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Як зазначив президент, захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились. За його словами, цей напрям буде розвиватись і надалі.

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України», – каже він.

Також український лідер зустрівся з бригадним генералом Служби безпеки, першим заступником керівника ЦСО «А» СБУ Денисом Килимником.

«Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки. Крім того, глава держави зустрівся з Євгенієм Хмарою.

«Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати», – повідомив Зеленський.

За словами президента, вони обговорили також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України. Тепер у голови СБУ буде перший заступник і чотири заступники, а у разі тимчасової відсутності керівника його обов’язки виконуватиме перший заступник або інший визначений заступник.

Читайте також:

Теги: СБУ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
8 грудня, 2025, 21:38
Зеленський підписав низку указів
Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
17 грудня, 2025, 19:19
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
19 грудня, 2025, 21:10
Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
24 грудня, 2025, 12:50
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2025, 21:24
СБУ та поліцейські проводять санкціоновані обшуки у представників ТЦК
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
29 грудня, 2025, 10:28
Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з Путіним
Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
29 грудня, 2025, 12:33
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
29 грудня, 2025, 19:13
Зеленський анонсував роботу над змінами в Силах оборони України
Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України
2 сiчня, 14:33

Політика

Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua