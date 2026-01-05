Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої СБУ»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки Олександром Покладом. Вони обговорили майбутні спецоперації СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Як зазначив президент, захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились. За його словами, цей напрям буде розвиватись і надалі.

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України», – каже він.

Також український лідер зустрівся з бригадним генералом Служби безпеки, першим заступником керівника ЦСО «А» СБУ Денисом Килимником.

«Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки. Крім того, глава держави зустрівся з Євгенієм Хмарою.

«Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати», – повідомив Зеленський.

За словами президента, вони обговорили також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України. Тепер у голови СБУ буде перший заступник і чотири заступники, а у разі тимчасової відсутності керівника його обов’язки виконуватиме перший заступник або інший визначений заступник.