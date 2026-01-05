Головна Країна Політика
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України
Полковник СБУ Василь Козак отримав звання Героя України
фото з відкритих джерел

Зеленський поговорив із Козаком про посилення оборонних можливостей СБУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив полковника Служби безпеки України Василя Козака званням Героя України за успішне проведення активних операцій проти ворога, що мали відчутний ефект у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України», – розповів Зеленський.

За словами президента, вони обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій «А» СБУ Євгенієм Хмарою. 

Теги: Герой України Володимир Зеленський президент

