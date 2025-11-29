Головна Світ Політика
Bloomberg: українська делегація вирушила до США на переговори з командою Трампа

Іванна Гончар
Українські дипломати вирушили до США на переговори
Переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві

Українська делегація вирушила до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа. Основною темою переговорів стане мирний план, запропонований адміністрацією Трампа. Про це повідомляє Bloomberg News, пише «Главком».

Повідомляється, що українські переговірники, до складу якої входять секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді.

Раніше журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

