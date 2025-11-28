Головна Світ Політика
Стало відомо, хто полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Facebook / Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа

Журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив у соціальній мережі, що переговори між українською та американською стороною таки відбудуться цього тижня у США, пише «Главком».

За повідомленням журналіста, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

Стало відомо, хто полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака фото 1

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

Колишній очільник Банкової разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Мета поїздки – узгодити позиції США та України перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака «поставила переговори під питання», але це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ та подав у відставку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

