«Уражено десятки об'єктів». Головком відзвітував про липневі удари по РФ

Ударні безпілотники влучили у ешелон з пальним на вузловій залізничній станції у місті Сальск

У липні Сили оборони атакували обʼєкти російського військово-промислового комплексу

У липні Сили оборони мали значні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike. Уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам «Шахедів» та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам» – каже він.

Як зазначив Сирський, завдяки удосконаленню системи управління БпЛА другий місяць поспіль Сили оборони мають сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника. За його словами, це посилює безпосередню підтримку піхоти на полі бою.

Водночас, у відповідь обстріли тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків, вбивств цивільних українців, Україна посилює протиповітряну оборону та масштабує напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Як повідомлялося, російські дрони «Гербера» стають небезпечнішим. Ці безпілотники частіше залітають до України з бойовою частиною.

До слова, російські окупанти застосовують нову тактику мінування територій Сумської області, використовуючи для цього безпілотні літальні апарати. В обласній військовій адміністрації повідомили, що українські захисники збили ворожий дрон, під крилами якого були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.