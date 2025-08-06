Зеленський погодив нові операції СБУ

Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій – президент

Сьогодні, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій», – наголосив президент.

Зеленський додав, що заслуговують на окрему увагу за перше півріччя результати СБУ в знищенні російських систем ППО: «Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!».

Раніше співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, під час якої ліквідували агентів російських спецслужб. Ці кілери, за завданням ФСБ РФ, здійснили вбивство полковника СБУ у Києві. Операцією особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

До слова, глава СБУ Василь Малюк провів закриту зустріч з представниками провідних українських та міжнародних видань 22 червня. «Главком» взяв участь у цій зустрічі та поділився головними тезами генерала.