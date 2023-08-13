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Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент відзначив героїзм українських лікарів і медичних сестер, які працюють у прифронтових районах

Сьогодні російські окупанти жорстоко вдарили по Херсонщині, унаслідок цього є загиблі та поранені. Жоден злочин РФ не залишиться без відповіді. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Обстріл Херсонщини

«Четверта ранку – обстріляли село Велетенське. Загорівся будинок. Поранений хлопець: у нього важкі опіки, зараз у реанімації.

Девʼята ранку – удар окупантів по селу Широка Балка. З артилерії. Пʼятеро загиблих. Серед них немовля – дівчинка, їй було 22 дні. Її брата – йому було лише 12 років – устигли доправити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень – важких поранень. Мати дітей – її звали Олеся, їй було лише 39 років – загинула. Мої співчуття!

Приблизно в той самий час було обстріляне село Станіслав. Дві людини поранені, двоє убиті. Чоловіки – 71 рік, 57 років.

Загалом лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу. Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді», – запевнив глава держави.

За його словами, зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: або бʼєшся заради України, або допомагаєш битися та рятувати життя.

Подяка захисникам

Також Зеленський традиційно подякував нашим воїнам і відзначив їхні героїчні дії.

«Сьогодні є за що подякувати 95-й окремій бригаді ДШВ: за стійкість і результат у боях на Купʼянському напрямку. Молодці, воїни! Потужно.

Перший батальйон 67-ї окремої механізованої бригади, теж Купʼянський напрямок – героїчні, сміливі дії. Дякую!

Десантники нашої славетної «Сімдесятдевʼятки» на Марʼїнському напрямку – дякую, воїни!

Мелітопольський і Бердянський напрямок – дякую кожному воїну, який дає Україні необхідний результат!

Бахмутський напрямок – молодці, хлопці! Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближчою до справедливості, ближчою до перемоги. А російські вбивці на нашій землі – ближчими до знищення. І лише так можемо створити умови, щоб уся Україна знов стала вільною та безпечною. Російські терористи повинні відчувати одне: їх буде знищено», – наголосив український лідер.

Подяка українським медикам

Президент нагадав, що за кожним повідомленням про обстріли та поранення наших людей стоять історії героїзму українських лікарів і медичних сестер, які працюють у прифронтових районах.

«Я дякую всім нашим медичним працівникам і працівницям, які, попри все, рятують життя! Відзначу сьогодні тих, хто найбільше проявив себе в допомозі нашим людям на Херсонщині.

Лікарі: Василь Чистяков, Наталія Кинів, Артур Рахімов, Іван Ососкало. Це бригада лікарів Херсонської обласної клінічної лікарні.

Медсестри: Ірина Титаренко, Олена Бондар, Лариса Шмиголь.

Медики з бригад «екстренки», які допомагали пораненим у селах Станіслав, Комишани та Широка Балка: Наталія Пупенко, Ілона Шило, Вікторія Ганжа, Марина Шрамкова, Світлана Столярова.

«Екстренка» Херсону: лікар із медицини невідкладних станів Павло Дзюба, фельдшер Віталій Бірюков – обидва відряджені на Херсонщину з міста Суми для підсилення роботи.

Фельдшери: Наталія Адріянова та Віталій Рудаков.

Херсон, міська лікарня: лікарі-хірурги Сергій Бондарук, Сергій Тонконцов і Віктор Яковенко.

Дякую вам, кожному й кожній, і всім вашим колегам за кожне врятоване життя! Український народ надзвичайно сміливий і хоробрий. Ми знаємо, що свобода безцінна, і вміємо її захищати. Уміємо захищати життя. І маємо памʼятати, що кожен день повинен давати результат у захисті України. Жодного бездарно проведеного дня! На фронті, у прифронтових районах, усюди в тилу та від кожного – це дуже важливо! – від кожного дипломатичного представництва України. Зброя для наших воїнів, підтримка для нашої держави, юридична відповідальність для російських терористів. Україна обовʼязково переможе! Але це буде наш спільний результат. Усіх, хто воює та працює заради України. Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, 13 серпня російські окупаційні війська обстрілювали Херсонську область, внаслідок чого вже відомо про сімох загиблих. Під удар потрапив і обласний центр.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: війна Херсонщина Володимир Зеленський

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