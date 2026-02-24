Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»

Президент заявив, що припинення постачання нафти трубопроводом «Дружба» спричинила російська атака, а не дії України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною зупинки поставок нафти в Угорщину через трубопровід «Дружба» стала російська атака, і якщо Будапешт прагне відновлення постачання, йому варто вести переговори з Москвою щодо енергетичного припинення вогню. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами глава держави наголосив, що Україна не причетна до руйнування інфраструктури. «Перш за все, трубопровід був зруйнований Росією. Тож якщо Орбан хоче щось блокувати - фінансову підтримку, - він може робити це для Росії, а не для України. Ми не є причиною руйнування цього трубопроводу», – заявив Зеленський, коментуючи угорське вето на кредит Україні від ЄС.

За словами президента, пошкодження нафтопроводу відбуваються не вперше і можуть повторюватися надалі. Він зазначив, що українська сторона має супутникові знімки, які підтверджують російський удар по «Дружбі». «Орбану варто говорити з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню або про щось подібне», – сказав Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на небезпеку для ремонтних бригад, які відновлюють критичну інфраструктуру після атак. «Ви знаєте, як Росія використовує ці атаки по нашій цивільній критичній інфраструктурі: коли вони руйнують будь-які об'єкти енергетичної системи, включно з таким трубопроводом, наші ремонтні бригади приходять відновлювати, а потім по них знову наносять удари - просто щоб вбити людей. Тому люди отримували поранення», – зазначив глава держави.

Він підкреслив, що відновлення трубопроводу пов’язане з ризиками для життя людей, і наголосив: людське життя є надто високою ціною за ремонт пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ. За словами фон дер Ляєн, Україна перебуває на «хорошому шляху» до інтеграції.