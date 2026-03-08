Головна Країна Події в Україні
Україна відправляє групу військових на Близький Схід. Зеленський пояснив, що вони там робитимуть

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна відправляє групу військових на Близький Схід. Зеленський пояснив, що вони там робитимуть
Перша група українських експертів і військових вирушить до країн Перської затоки вже у понеділок, запевнив Зеленський
фото: Офіс президента

Українські експерти летять у Перську затоку ділитися досвідом знищення БпЛА

Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у короткій розмові з журналістами, чекаючи на прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, який приїхав до України.

За словами президента, таких груп буде декілька. Серед цих країн також є великий інтерес до українських дронів-перехоплювачів. На запитання, чи готовий Київ продавати такі дрони, президент відповів:

«Той об’єм, який не використовують наші, ми готові продавати. Він, у принципі, достатньо великий. Три країни точно готові купувати».

Пізніше, уже на брифінгу з нідерландським прем’єром, Зеленський уточнив, що йдеться про військову експертизу.

«З відповідними можливостями захисту вони будуть відправлені — те що я вас сказав. Багато в цьому діаолозі обговорюється. Поки що рано казати про інші деталі. Я думаю, наступного тижня, коли експерти будуть на місці, допоможуть. Бо вони їдуть зі спроможностями допомогти», – сказав глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін. 

 

