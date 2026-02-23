«Дуже негарно». Зеленський оцінив останні заяви Залужного

Зеленський не спілкувався з Залужним після його інтерв'ю

Президент прокоментував інтерв'ю посла у Великобританії щодо конфліктів у вищому керівництві держави та армії у 2023 році

Президент Володимир Зеленський висловився щодо інтерв’ю посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому той пов’язав невдачу контрнаступу 2023 року з недостатнім обсягом наданих йому ресурсів. Про це він сказав в інтерв'ю AFP, передає «Главком».

«Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович – також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це», – зауважив президент.

Зеленський зазначив, що не спілкувався з Залужним після його інтерв'ю.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше заговорив про свої стосунки із президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв'ю для Associated Press він розкрив деталі стратегічних розбіжностей, які почалися ще у 2022 році.

Також Залужний розповів, чому план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів.

До слова, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош після скандального інтерв'ю Залужного звернувся до українців із закликом про необхідність збереження єдності в умовах війни.