Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Хмара та Зеленський обговорили бойові операції СБУ
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський та Хмара окремо визначили задачі на напрямку посилення санкційної політики

Сьогодні, 28 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої «Альфи», і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни», – наголосив президент.

Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський та Хмара окремо визначили задачі на напрямку посилення санкційної політики.

Нагадаємо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України. 

Читайте також:

Теги: СБУ Євген Хмара СБУ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Ігоря Коломойського готували замах
Коломойський не прибув на засідання через загрозу замаху на його життя – СБУ
21 сiчня, 15:52
Зеленський пояснив, що єдиним захистом проти балістики є Patriot
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
20 сiчня, 13:50
Зеленський запровадив санкції проти російських спортивних пропагандистів
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
17 сiчня, 22:43
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
9 сiчня, 22:28
Очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
5 сiчня, 16:55
Полковник СБУ Василь Козак отримав звання Героя України у лютому 2023 року
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ
5 сiчня, 14:13
Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником Офісу Президента: пояснення FT
Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником Офісу Президента: пояснення FT
3 сiчня, 00:59
Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
29 грудня, 2025, 17:50
28 грудня відбулися переговори між Україною та США
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
29 грудня, 2025, 15:42

Політика

Розвиток тактичної медицини. Президент зустрівся з волонтеркою Кеплер
Розвиток тактичної медицини. Президент зустрівся з волонтеркою Кеплер
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Україна отримає від Франції генератори – президент
Україна отримає від Франції генератори – президент
Антиукраїнська риторика Будапешта спричинила дипломатичний скандал
Антиукраїнська риторика Будапешта спричинила дипломатичний скандал
Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»
Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»
Повоєнна відбудова України. Зеленський доручив допрацювати угоду зі США
Повоєнна відбудова України. Зеленський доручив допрацювати угоду зі США

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua