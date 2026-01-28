Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Сьогодні, 28 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої «Альфи», і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни», – наголосив президент.
Зеленський та Хмара окремо визначили задачі на напрямку посилення санкційної політики.
Нагадаємо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.
Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.
