Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ

Зеленський та Хмара окремо визначили задачі на напрямку посилення санкційної політики

Сьогодні, 28 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої «Альфи», і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський та Хмара окремо визначили задачі на напрямку посилення санкційної політики.

Нагадаємо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.