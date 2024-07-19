Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі

Володимир Зеленський: «Ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16»

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили посилення підтримки України, зокрема винищувачами F-16. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в X.

«Вчора я зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16», – розповів Зеленський.

Він також подякував польському посадовцю за ефективне виконання попередніх домовленостей.

За інформацією польського порталу Defence24, рішення польського уряду може бути пов'язане з організацією постачання F-16 в Україну або питаннями логістики.

Журналісти вже запросили інформацію з цього приводу у польського Урядового інформаційного центру.

Раніше повідомлялося, що частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. Наразі чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.