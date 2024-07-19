Головна Країна Політика
search button user button menu button

Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16»

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили посилення підтримки України, зокрема винищувачами F-16. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в X.

«Вчора я зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16», – розповів Зеленський. 

Він також подякував польському посадовцю за ефективне виконання попередніх домовленостей. 

За інформацією польського порталу Defence24, рішення польського уряду може бути пов'язане з організацією постачання F-16 в Україну або питаннями логістики.

Журналісти вже запросили інформацію з цього приводу у польського Урядового інформаційного центру.

Раніше повідомлялося, що частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. Наразі чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.

Читайте також:

Теги: Польща F-16 Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Україну крилатими ракетами
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
23 червня, 06:58
Сьогодні відбувся 53-й обмін військовополоненими
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
25 червня, 23:05
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
29 червня, 18:02
Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда заявив, що станом на серпень кількість військ, які охороняють східний кордон Польщі, буде збільшено до 8 тис.
Голова Генштабу Польщі: Армія має готуватися до повномасштабного конфлікту
10 липня, 20:03
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
15 липня, 14:42
Усім підрозділам на фронті найбільше бракує піхотинців
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
13 липня, 17:38
Паливні помпи компанії Iran Motorsazan опинилися на іранських заводах, що випускають військові безпілотні літальні апарати, які потім купили Росія
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
Вчора, 15:45
Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів Британії
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Сьогодні, 03:21
Дональд Трамп виступив на національному з’їзді Республіканської партії у Мілуокі
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41

Політика

Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі
Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі
30 років з моменту інавгурації. Соратник Кучми розказав про найефективнішу спецоперацію Росії
30 років з моменту інавгурації. Соратник Кучми розказав про найефективнішу спецоперацію Росії
Зеленський назвав єдиний козир Путіна у війні
Зеленський назвав єдиний козир Путіна у війні
Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд
Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
Удари західною зброєю вглиб РФ. Зеленський звернувся до прем’єра Британії з проханням
Удари західною зброєю вглиб РФ. Зеленський звернувся до прем’єра Британії з проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
8264
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
6509
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5084
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
5061
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua