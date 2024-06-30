Зеленський анонсував переговори щодо дозволу на удари по російських аеродромах

«Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 858-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про удар по Харкову, справи на дипломатичному фронті та подякував рятувальникам.

«Дорогі українці, українки!

Сьогодні в Харкові – ще одне влучання російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал – звичайний цивільний об’єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним. І ці їхні бомби – одна з ключових основ путінської здатності воювати. Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир. Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення.

Сьогодні, за підсумками цього дня, цих тижнів я хочу подякувати всім нашим людям, які незмінно після будь-якого російського удару прибувають на місце, ведуть рятувальні роботи, розбирають завали, надають допомогу пораненим. Дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам комунальних служб, які допомагають. Поліцейським, медичним працівникам – тим, хто завжди на місці й завжди з людьми. Дякую кожному, хто залучається до порятунку. Особливо відзначу хлопців з Дніпровщини – Ігор Сорокін, Андрій Коряка, Іван Подоляк – із воєнізованого гірничо-рятувального загону. Також рятувальники Роман Курмаєв, Михайло Ішичкін, Ігор Гетало, Віталій Тимофеєв, Іван Свинобой, Олег Токарєв, Євгеній Шаповал. Дякую вам і всім вашим колегам в області! І також Донеччина, яку Росія хоче перетворити всю на руїни. Відзначу сьогодні рятувальників, які працюють на Донеччині й буквально щодня рятують життя: Ігор Коржов, Андрій Ленфіра, Олександр Качан, Антон Павлюченко, Дмитро Руденко, Андрій Долженко, Павло Захаров. Дякую вам, хлопці, всім, хто з вами працює, усім, хто вам допомагає!

І ще одне, дуже важливе. Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу. Світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру. І я дякую нашій команді за активність. І також уже є більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями. Мир не має альтернативи, і як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу й людей! Слава всім, хто б’ється заради України!

Слава Україні!»

Раніше Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року.

Також Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.