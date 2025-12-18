Головна Країна Події в Україні
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
фото: ДПСУ

На Львівщині перед новорічними святами зростає пасажиропотік через пункти пропуску

Державна прикордонна служба попередила про те, що у деяких пунктах пропуску на кордоні із Польщею тимчасово сповільнився рух. Це повʼязано з технічними роботами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Польща попередила, що у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною. Завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Львівщині перед новорічними святами зростає пасажиропотік через пункти пропуску. Найбільше навантаження на пунктах пропуску Держприкордонслужба зафіксувала у «Шегинях» та «Краківці». Водночас найменші черги зараз спостерігаються у «Смільниці» та «Нижанковичах». Помірний трафік – у «Раві-Руській», «Угриневі» та «Грушеві». За прогнозами ДПСУ, трафік пасажиропотоку зросте до 25%.

Раніше «Главком» розповідав, скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею. Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно не лише мати з собою необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Це залежить від цілі вашого візиту до країни.

Теги: пункт пропуску Польща кордон Держприкордонслужба

