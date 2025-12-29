Головна Світ Політика
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?

фото: Офіс президента

Трамп вважає, що Росія, Україна та США можуть зустрітися «у потрібний час» на тристоронній зустрічі

Переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа звершено. За результатами зустрічі в Мар-а-Лаго став відомий подальший графік кроків, спрямованих на фіналізацію мирного плану, пише «Главком» із посиланням на Sky news.

Очікується, що сьогодні Дональд Трамп проведе другу телефонну розмову з російським диктатором, щоб обговорити результати переговорів із Зеленським та реакцію Кремля на запропоновані умови. Також 29 грудня продовжаться перемовини з українською делегацією.

Володимир Зеленський підтвердив, що наступного тижня консультації між українською та американською командами триватимуть у посиленому режимі. Точне місце проведення цих зустрічей наразі не розголошується.

Дональд Трамп погодився прийняти у столиці США європейських лідерів та українську делегацію у січні 2026 року. Ця зустріч має стати вирішальною для остаточного узгодження «мирної рамки».

Трамп не виключив можливості проведення прямих переговорів у форматі США – Україна – Росія. За його словами, така зустріч може відбутися «у потрібний час», і він вірить, що Путін також зацікавлений у такому контакті.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

