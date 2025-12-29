Головна Світ Політика
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що «військовий вимір» плану готовий повністю

Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%, пише «Главком».

Окрему увагу президент приділив системі безпеки: він наголосив, що гарантії від Сполучених Штатів підтверджені на всі 100%, тоді як спільні гарантії від США та Європи наразі погоджені на 90%. Також Зеленський зазначив, що «військовий вимір» плану готовий повністю, а економічна складова, яку називають «планом процвітання», наразі фіналізується.

Дональд Трамп підтвердив високий рівень готовності домовленостей, оцінивши загальний прогрес у 95%. Лідери обох країн наголосили на продуктивності переговорів та близькості до остаточного рішення.

У свою чергу, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Теги: США Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

