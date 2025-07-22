Росіяни окупували Грушівське

Аналітики повідомили про просування окупантів на фронті

Російська терористична армія окупувала Грушівське Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку», – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Ялту Донецької області.

До слова, на Донеччині змінили географію комендантської години, розширивши перелік населених пунктів, де дозволено лише чотири години на добу для вільного пересування. Це рішення прийнято на виконання директиви командувача ОСУВ «Хортиця» та стосується територій, що знаходяться менш ніж за 10 км від лінії фронту.