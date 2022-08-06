Зеленський повідомив, скільки російських активів конфіскувала Україна

Все що вилучили буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 серпня Україна уже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень. Про це він розповів у відеозверненні.

За словами президента, ще пропонується конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать саме РФ.

«Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об’єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором», – заявив президент.

Також Зеленський зауважив, що в Європі та США йде робота над законопроєкт, які розширять можливість конфіскації російських активів для України.

«Всі наші партнери активно над цим працюють. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом та Миколаєвом, обстріли Запоріжської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Київської, Житомиської областей та інших регіонів - це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке втрачає з кожним ударом по нам», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян Росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.