Зеленський прибув до Іспанії та провів переговори з керівництвом парламенту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський прибув до Іспанії та провів переговори з керівництвом парламенту
Зеленський провів переговори в Іспанії щодо допомоги та євроінтеграції України
фото: Zelenskiy / Official

Зеленський обговорив із Іспанією потреби України на фронті, посилення ППО та підтримку євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Зеленського у Telegram.

Під час візиту Зеленський обговорив із іспанськими парламентарями російські атаки на житлові будинки та енергетику України, необхідність додаткових систем ППО та ракет до них.

«Окремо говорили про можливості програм PURL та SAFE, продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, підтримку спільного шляху України й Молдови до членства в Європейському Союзі», – додав Зеленський.

 Президент подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й ухвалені рішення на користь нашої держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 листопада, відвідає Іспанію. Він проведе переговори з главою іспанського уряду Педро Санчесом. Крім того, глава держави повідомив, що завтра він проведе перемовини у Туреччині. 

