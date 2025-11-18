Головна Країна Політика
Зеленський розповів деталі про майбутні переговори в Іспанії та Туреччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський розповів деталі про майбутні переговори в Іспанії та Туреччині
За словами президента, триває робота з відновлення обмінів та повернення полонених
фото: Офіс президента

Глава держави повідомив, що проведе переговори в Іспанії, які дадуть Україні «більше сили»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 листопада, відвідає Іспанію. Він проведе переговори з главою іспанського уряду Педро Санчесом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України», – каже він.

Крім того, глава держави повідомив, що завтра він проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – додав президент.

Нагадаємо, 17 листопада глава держави прибув у Францію. Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Як повідомлялося, Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Зокрема, Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

Крім того, у Парижі президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

Теги: Іспанія Володимир Зеленський

