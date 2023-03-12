Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)

Керівництво фактично відправляє окупантів на «забій»

Російських солдатів відправили штурмувати українські позиції з палицями. Активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах відповідний кадр, зроблений за допомогою дрона ЗСУ.

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На фото вже мертві окупанти. У руках загарбники тримали не автомати, а дрючки.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку почастішали випадки, коли російське керівництво фактично відправляє окупантів на «забій». Таку піхоту женуть по відкритій місцевості без підтримки важкої техніки. Через що поля усипані трупами російських солдатів.

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Раніше президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом. Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять.