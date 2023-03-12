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Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
У руках загарбники тримали не автомати, а дрючки
фото: Сергій Стерненко/Telegram

Керівництво фактично відправляє окупантів на «забій»

Російських солдатів відправили штурмувати українські позиції з палицями. Активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах відповідний кадр, зроблений за допомогою дрона ЗСУ.

На фото вже мертві окупанти. У руках загарбники тримали не автомати, а дрючки.

Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото) фото 1

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку почастішали випадки, коли російське керівництво фактично відправляє окупантів на «забій». Таку піхоту женуть по відкритій місцевості без підтримки важкої техніки. Через що поля усипані трупами російських солдатів.

Раніше президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом. Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять.

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