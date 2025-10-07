Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні

Зеленський подякував Данії за постійну підтримку України

Сьогодні, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Перед розмовою він прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.



«Нещодавно ми були з візитом у Копенгагені, і я вдячний прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду та всьому данському народові за постійну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Сьогодні з міністром говорили про продовження оборонної співпраці, участь данських компаній у відбудові України та розвиток спільних проєктів. Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії. Розраховуємо на продовження таких продуктивних відносин».

