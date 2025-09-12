В Україні з'явилося нове державне свято

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України відзначають сьогодні

Зеленський підписав указ №679/2025

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив щорічне відзначення Дня військ радіоелектронної боротьби 12 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №679/2025.

«З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, постановляю установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня», – йдеться в указі.

Нагадаємо, День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України було встановлено наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.