Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та провів короткі бесіди з кожним із них

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Чехії – Лубоша Весели, Норвегії – Ларса Хансена, Німеччини – Гайко Томса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та провів короткі бесіди з кожним із них.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Чехії – Лубоша Весели, Норвегії – Ларса Хансена, Німеччини – Гайко Томса pic.twitter.com/OCajsBuOY0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2025

Під час розмови з Послом Чехії президент подякував за постійну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері. Чехія зацікавлена в реалізації спільних проєктів у галузі ОПК. Окремо йшлося про чеську ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів. До кінця цього року Чехія планує повністю виконати план із постачання 1,8 мільйона боєприпасів.

Крім того, сторони також обговорили підготовку до заходів, які відбудуться на полях Генасамблеї ООН на рівні лідерів, і проведення спільного засідання урядів найближчим часом.

«Розраховуємо на продовження підтримки в межах нашого шляху в Європейський Союз і наших двосторонніх інтересів», – сказав глава держави.

У розмові з Послом Норвегії президент подякував за фінансову допомогу, рівень якої є одним із найвищих серед партнерів.

«Ми вдячні, що в нас є такі друзі. Норвезький народ приймав наших людей із самого початку цієї війни. Уряд дуже допоміг зміцнити нашу армію. Дякуємо за всю допомогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили співпрацю в секторі безпеки та оборони, спільне виробництво дронів і потужностей для підтримки систем ППО Nasams і поглиблення двосторонніх відносин.

Окрему увагу приділили продовженню енергетичної підтримки. Передусім ішлося про імпорт природного газу взимку.

Під час розмови з Послом Німеччини глава держави подякував за німецьке лідерство у Європі з надання допомоги Україні.

«Ми дуже вдячні вашому народу та вашій країні, усьому уряду. Протягом усіх цих років така велика підтримка. Найбільша підтримка у Європі. І перед зимою це дуже важливо для нас. Дякую за велику роль Німеччини в посиленні нашої протиповітряної оборони», – сказав президент.

Володимир Зеленський і Гайко Томс обговорили потребу в зміцненні повітряного щита додатковими системами Patriot, які Німеччина спільно з Норвегією готова надати разом із ракетами до них.

Також під час розмови йшлося про розвиток ініціативи PURL, додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, далекобійних дронів і ракет, а також про спільне виробництво зброї.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.