Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Володимир Зеленський та посол Чехії в Україні Лубош Весела
фото: Офіс президента

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та провів короткі бесіди з кожним із них

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Чехії – Лубоша Весели, Норвегії – Ларса Хансена, Німеччини – Гайко Томса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та провів короткі бесіди з кожним із них.

Під час розмови з Послом Чехії президент подякував за постійну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері. Чехія зацікавлена в реалізації спільних проєктів у галузі ОПК. Окремо йшлося про чеську ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів. До кінця цього року Чехія планує повністю виконати план із постачання 1,8 мільйона боєприпасів.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав фото 1

Крім того, сторони також обговорили підготовку до заходів, які відбудуться на полях Генасамблеї ООН на рівні лідерів, і проведення спільного засідання урядів найближчим часом.

«Розраховуємо на продовження підтримки в межах нашого шляху в Європейський Союз і наших двосторонніх інтересів», – сказав глава держави.

У розмові з Послом Норвегії президент подякував за фінансову допомогу, рівень якої є одним із найвищих серед партнерів.

«Ми вдячні, що в нас є такі друзі. Норвезький народ приймав наших людей із самого початку цієї війни. Уряд дуже допоміг зміцнити нашу армію. Дякуємо за всю допомогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав фото 2

Сторони обговорили співпрацю в секторі безпеки та оборони, спільне виробництво дронів і потужностей для підтримки систем ППО Nasams і поглиблення двосторонніх відносин.

Окрему увагу приділили продовженню енергетичної підтримки. Передусім ішлося про імпорт природного газу взимку.

Під час розмови з Послом Німеччини глава держави подякував за німецьке лідерство у Європі з надання допомоги Україні.

«Ми дуже вдячні вашому народу та вашій країні, усьому уряду. Протягом усіх цих років така велика підтримка. Найбільша підтримка у Європі. І перед зимою це дуже важливо для нас. Дякую за велику роль Німеччини в посиленні нашої протиповітряної оборони», – сказав президент.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав фото 3

Володимир Зеленський і Гайко Томс обговорили потребу в зміцненні повітряного щита додатковими системами Patriot, які Німеччина спільно з Норвегією готова надати разом із ракетами до них.

Також під час розмови йшлося про розвиток ініціативи PURL, додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, далекобійних дронів і ракет, а також про спільне виробництво зброї.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях. 

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

Теги: дипломатія Німеччина Чехія Норвегія Володимир Зеленський президент

