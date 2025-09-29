Головна Гроші Економіка
Зеленський розповів, кому Україна продаватиме надлишкову зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами глави держави, експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем

Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені», – каже глава держави.

Український лідер наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем. «Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди», – додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував важливий крок у зміцненні оборонної та економічної стійкості України – початок програми контрольованого експорту української зброї. Серед першої пропозиції партнерам – сучасні морські дрони, які вже продемонстрували високу ефективність у Чорному морі.

За словами глави держави, «є чіткий попит на нашу зброю». «Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії», – пояснив президент.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку верховного головнокомандувача. Її головна тема – далекобійні можливості України.

