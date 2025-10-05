Головна Країна Події в Україні
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом
Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони
фото: Офіс президента

Після початку повномасштабного російського вторгнення територіальна оборона допомогла згуртувати націю

У День територіальної оборони України президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які служать у лавах ТрО Збройних Сил України, та відзначив їх державними нагородами. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони – усім тим, хто реально проявив себе в захисті української держави й українців.

Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом фото 1

Володимир Зеленський зазначив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територіальна оборона допомогла згуртувати націю, адже лише впродовж першого місяця повномасштабної війни до Сил ТрО приєдналися понад 100 тисяч українців.

«Зараз 25 бригад Сил територіальної оборони України діють разом з усіма іншими складовими наших Сил оборони і безпеки. Бригади й батальйони ТрО воюють на першій лінії фронту, відчутно допомагають в боях у прикордонні, залучені до прикриття важливих напрямків. Тільки званням Героя України відзначені 46 воїнів Сил територіальної оборони, тисячі воїнів відзначені іншими державними нагородами України», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що від результатів кожного й кожної залежать життя та успіх України і обовʼязково треба памʼятати, яку ціну має захист у війні. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом фото 2

Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» сержанту Євгенію Цурському. Він із перших днів повномасштабної війни обороняв Кіровоградську та Миколаївську області, брав участь у звільненні та проведенні стабілізаційних заходів на Херсонщині. З червня цього року виконує бойові завдання на Запоріжжі, де 23 липня відбувся один із наймасштабніших наступів ворога на цьому напрямку: майже 50 окупантів за підтримки важкої техніки. Позицію, на якій перебував Євгеній Цурський, атакували понад 10 росіян на мотоциклах та автомобілях за підтримки бойової броньованої машини. Завдяки діям і керуванню Євгенія Цурського наступ вдалося зупинити, а всіх окупантів знищити. Того ж місяця, попри поранення, він два кілометри проніс на собі до точки медичної евакуації пораненого побратима, який не міг пересуватися самостійно.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ, ІІІ ступенів.

Раніше напередодні Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами, а також відзначив освітян державними нагородами.

військові Володимир Зеленський державні нагороди свято

