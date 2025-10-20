Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський домовився зустрітися з Макроном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Лідери України та Франції провели телефонну розмову
фото: president.gov.ua/Офіс президента (ілюстративне)

За словами президента, зараз «правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони домовилися про зустріч найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами Зеленського, вони з Макроном обговорили «усі актуальні аспекти дипломатії» та нещодавні контакти з партнерами. «Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки», – каже він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, ключовою темою яких стало посилення протиповітряної оборони України на тлі посилення російських ударів. Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України і працює з партнерами над відновленням життєво важливих послуг.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговоры

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленский несколько раз по телефону обращался к Трампу с просьбой передать Украине Tomahawk
Почему Трамп не захотел давать Украине Tomahawk: версия The New York Times
18 жовтня, 22:55
Лише за тиждень Росія застосувала понад 1500 ударних дронів
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
21 вересня, 10:54
Зеленський: Дякую Королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч
Зеленський зустрівся з Королем Швеції: про що говорили
25 вересня, 04:10
Президент стверджує, що вибори в Україні можливі лише після припинення вогню
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
25 вересня, 12:42
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
Зеленський розповів, хто компенсує дефіцит бензину в Росії
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
9 жовтня, 10:48
Володимир Зеленський наголосив на тому, що росіяни бояться далекобійної зброї
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»
Сьогодні, 10:30
Зеленський та Рютте обговорили реалізацію програми PURL
Зеленський поговорив з Рютте
22 вересня, 18:11
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
16 жовтня, 10:17

Політика

Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua