Зеленський домовився зустрітися з Макроном

За словами президента, зараз «правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони домовилися про зустріч найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами Зеленського, вони з Макроном обговорили «усі актуальні аспекти дипломатії» та нещодавні контакти з партнерами. «Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки», – каже він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, ключовою темою яких стало посилення протиповітряної оборони України на тлі посилення російських ударів. Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України і працює з партнерами над відновленням життєво важливих послуг.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності.