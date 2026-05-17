Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Максим Бурич
Максим Бурич
Зеленський: Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору
фото: president.gov.ua
У неділю, 17 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили», де вшанував мільйони людей, знищених тоталітарною радянською машиною, та провів паралелі із сучасними злочинами Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Биківнянське поховання є найбільшим в Україні місцем масових страт цивільного населення під час сталінського Великого терору 1937–1941 років. Глава держави разом із дружиною вшанував пам'ять українців та представників інших народів, які стали жертвами каральних органів СРСР.

Президент поклав квіти до братських могил радянського терору, а також віддав шану загиблим іноземним громадянам біля пам’ятного знака польських поховань, що розташований на території Меморіалу.

«Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість із них – просто тому що були собою. Сьогодні разом вшанували пам’ять загиблих через політичні репресії в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили», також поклали квіти до пам’ятного знака польських поховань», – зазначив Володимир Зеленський.

У своєму зверненні Президент наголосив на важливості винесення історичних уроків. Головний із них полягає в тому, що будь-яке міжнародне або внутрішнє злочини авторитарних режимів, залишені без суду та належного покарання, неминуче регенеруються та повертаються у ще більш потворних формах.

Сьогодні Російська Федерація повністю скопіювала та використовує методи НКВС на тимчасово окупованих територіях України, катуючи та утримуючи в неволі тисячі невинних людей.

«Ці історичні події свавілля Росії нагадують знову і знову, що зло не може залишатися безкарним, інакше репресії та знущання повертаються з новою силою. Зараз, коли тисячі наших людей – військовополонених та цивільних в’язнів – залишаються в російській неволі і проходять через такі ж випробування, важливо не забувати про це. Потрібно на всіх рівнях докладати необхідних зусиль, щоб повернути кожного та кожну. І обовʼязково – щоб справедливість була і злочинці відповідали за свої вчинки. У вільного світу достатньо сили, щоб це забезпечити», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. 

