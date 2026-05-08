Зеленський відповів на погрози Росії

Президент: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні припинення вогню Україна буде діяти «абсолютно дзеркально». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави в 1535-й день війни.

«Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально», – наголосив глава України.

🇺🇦👊🏻 "Саме у таких лісах, як ці, – на Дніпровщині, на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині українські герої захищають життя народу і право народу на життя від російського окупанта, який так схожий на того, з ХХ століття"



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2026

Зеленський додав: «Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні».

Нагадаємо, глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою порцією агресивних заяв напередодні святкування Дня перемоги в Москві. Міністр країни-агресора стверджує, що європейські політики нібито готують напад на Росію, наслідуючи приклад Адольфа Гітлера.

Також офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня.

До слова, у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.