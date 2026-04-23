Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський про удари по Росії: «Це критичні втрати в десятки мільярдів, ми не зупинимось»

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент прокоментував стратегію відповідей на російський терор

Україна продовжуватиме завдавати дзеркальних ударів по російських енергетичних об’єктах, оскільки це спричиняє критичні збитки для бюджету та воєнної машини агресора. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами онлайн, інформує «Главком».

За словами глави держави, атаки на російську енергетику є надзвичайно болісними для Кремля. Масштаби втрат Росії вже досягли астрономічних сум. Президент при цьому додав, що Росія не зможе компенсувати цей дефіцит навіть через співпрацю з іншими режимами, зокрема Іраном.

«Наші відповіді по російській енергетиці, безумовно, вони – дзеркальні. Ми атакуємо те, що дуже болісно для Росії. І це дуже болісно, ми бачимо висновки. Сьогодні їхні втрати вимірюються десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії. Вони не вирівняють свій дефіцит завдяки війні в Ірані», – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що поки Росія продовжує нищити українську енергосистему, Сили оборони посилюватимуть удари у відповідь по ключових потужностях ворога.

«Ми не будемо зупинятись, ми бачимо, що Росія не хоче зупинятись. Б'є по нашій енергетиці і не тільки. Ми будемо відповідати на найбільші їхні генеруючі спроможності і генеруючі потужності будувати зброю», – сказав Володимир Зеленський.

Президент резюмував, що саме ураження об'єктів, які дозволяють РФ фінансувати війну та виготовляти зброю, є пріоритетним завданням для українських спецслужб і військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.

Читайте також:

Теги: зброя Володимир Зеленський Україна президент Офис президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua