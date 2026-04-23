Зеленський про удари по Росії: «Це критичні втрати в десятки мільярдів, ми не зупинимось»

Президент прокоментував стратегію відповідей на російський терор

Україна продовжуватиме завдавати дзеркальних ударів по російських енергетичних об’єктах, оскільки це спричиняє критичні збитки для бюджету та воєнної машини агресора. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами онлайн, інформує «Главком».

За словами глави держави, атаки на російську енергетику є надзвичайно болісними для Кремля. Масштаби втрат Росії вже досягли астрономічних сум. Президент при цьому додав, що Росія не зможе компенсувати цей дефіцит навіть через співпрацю з іншими режимами, зокрема Іраном.

«Наші відповіді по російській енергетиці, безумовно, вони – дзеркальні. Ми атакуємо те, що дуже болісно для Росії. І це дуже болісно, ми бачимо висновки. Сьогодні їхні втрати вимірюються десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії. Вони не вирівняють свій дефіцит завдяки війні в Ірані», – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що поки Росія продовжує нищити українську енергосистему, Сили оборони посилюватимуть удари у відповідь по ключових потужностях ворога.

«Ми не будемо зупинятись, ми бачимо, що Росія не хоче зупинятись. Б'є по нашій енергетиці і не тільки. Ми будемо відповідати на найбільші їхні генеруючі спроможності і генеруючі потужності будувати зброю», – сказав Володимир Зеленський.

Президент резюмував, що саме ураження об'єктів, які дозволяють РФ фінансувати війну та виготовляти зброю, є пріоритетним завданням для українських спецслужб і військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.