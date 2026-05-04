Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії

Переговори відбулися попри санкції та напружені відносини між країнами

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, проти якого раніше було запроваджено українські санкції. Це перший прямий контакт політиків на міжнародному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.

За словами Зеленського, Україна прагне зберігати діалог із Грузією попри наявні розбіжності та невирішені питання. «Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на всіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет та її народ. Ми продовжимо просувати нашу співпрацю вперед», – зазначив президент.

Водночас відносини між Києвом і Тбілісі залишаються напруженими. Українська сторона неодноразово звинувачувала грузинську владу у сприянні обходу санкцій проти Росії. Окрім цього, прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе критикують за заяви, які співзвучні з риторикою Кремля, зокрема щодо подій Революції гідності.

Додатковим фактором напруги є ситуація навколо експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який має українське громадянство і перебуває під вартою в Грузії. Українська сторона неодноразово закликала до його звільнення.

У 2025 році в Грузії також відбувалися масові протести після парламентських виборів і заяв уряду про відтермінування переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Дії влади під час розгону протестів викликали критику з боку міжнародної спільноти.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти частини чинної влади Грузії. Обмеження стосуються почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та ще 19 грузинських посадовців. За словами глави держави, санкції спрямовані проти тих, хто, на його думку, «здає Грузію Путіну», а також проти осіб, причетних до політичного курсу, який викликає протести всередині країни.

Зеленський наголошував, що у разі відсутності своєчасної та принципової реакції країни регіону можуть втратити свободу на тривалий час. Він також закликав міжнародних партнерів, зокрема Європу та США, запровадити аналогічні санкції щодо грузинської влади.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.