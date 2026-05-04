Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
фото: Zelenskiy Official

Переговори відбулися попри санкції та напружені відносини між країнами

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, проти якого раніше було запроваджено українські санкції. Це перший прямий контакт політиків на міжнародному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.

За словами Зеленського, Україна прагне зберігати діалог із Грузією попри наявні розбіжності та невирішені питання. «Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на всіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет та її народ. Ми продовжимо просувати нашу співпрацю вперед», – зазначив президент.

Водночас відносини між Києвом і Тбілісі залишаються напруженими. Українська сторона неодноразово звинувачувала грузинську владу у сприянні обходу санкцій проти Росії. Окрім цього, прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе критикують за заяви, які співзвучні з риторикою Кремля, зокрема щодо подій Революції гідності.

Додатковим фактором напруги є ситуація навколо експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який має українське громадянство і перебуває під вартою в Грузії. Українська сторона неодноразово закликала до його звільнення.

У 2025 році в Грузії також відбувалися масові протести після парламентських виборів і заяв уряду про відтермінування переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Дії влади під час розгону протестів викликали критику з боку міжнародної спільноти.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти частини чинної влади Грузії. Обмеження стосуються почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та ще 19 грузинських посадовців. За словами глави держави, санкції спрямовані проти тих, хто, на його думку, «здає Грузію Путіну», а також проти осіб, причетних до політичного курсу, який викликає протести всередині країни.

Зеленський наголошував, що у разі відсутності своєчасної та принципової реакції країни регіону можуть втратити свободу на тривалий час. Він також закликав міжнародних партнерів, зокрема Європу та США, запровадити аналогічні санкції щодо грузинської влади.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Грузія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент робочого візиту Президента України до Нідерландів у квітні 2026 року
Як Україна формує безпеку Європи
18 квiтня, 18:18
Саме в Україні вирішується майбутнє світового порядку
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки
21 квiтня, 19:21
Гігантську російську роботизовану систему помітили для підтримки логістичних операцій на небезпечних ділянках лінії фронту
На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»
9 квiтня, 08:43
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
12 квiтня, 18:59
Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершенняа
Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон
14 квiтня, 16:08
Україна отримала кошти від Британії за рахунок заморожених активів РФ
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
16 квiтня, 12:58
Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ
29 квiтня, 13:56
Петер Мадяр запропонував Володимиру Зеленському зустрітися у Берегові
Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті
29 квiтня, 16:44
Наслідки ворожої атаки по Харківщині
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Сьогодні, 10:43

Політика

Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала
Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
Кремль фальсифікує статистику ВВП, а росіяни беруть кредити під 250% – розвідка
Кремль фальсифікує статистику ВВП, а росіяни беруть кредити під 250% – розвідка
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС
Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua