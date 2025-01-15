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Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
Президент України Володимир Зеленський та мер Варшави Рафал Тшасковський
фото: Володимир Зеленський

Варшаві присвоєно почесне звання «Місто-рятівник»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером Варшами Тшасковським. Президент передав йому почесну відзнаку «Місто-рятівник». Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Зазначимо, що Указ про присвоєння звання «Місто-рятівник» столиці Польщі Варшаві Зеленський підписав у ще понеділок, 13 січня. Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський особисто передав почесну відзнаку меру Варшави Рафалу Тшасковському.

«Відзнака нашої держави «Місто-рятівник» для Варшави. Сьогодні передав її меру польської столиці Рафалу Тшасковському», – йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що українці цінують всю допомогу, яку надала Варшава у найтяжчий час. Також він подякував за солідарність з українським народом та за вагому підтримку нашого захисту.

Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку фото 1

«Відзнака присвоєна столиці Польщі за виявлені гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу українцям, які через російську збройну агресію вимушено виїхали з України, а також за вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зауважимо, звання «Місто-рятівник» також присвоєні столицям Чехії, Франції та Литви.

До слова, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС.

Також український президент зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – оборона, політика, санкції

Крім того, Польща готує 46-й пакет військової допомоги України.

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Теги: санкції переговори місто президент Telegram Володимир Зеленський українці політика інвестиції Варшава

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