Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою

Зеленський та лідери держав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані

Наступна зима може стати критичним етапом війни

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу систем ППО та ракет-перехоплювачів до зими, яку вважає потенційно вирішальним випробуванням для країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

ППО і PURL в центрі переговорів

Тема постачань протиповітряної оборони стала одним із ключових питань на переговорах Зеленського з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. За даними Bloomberg, президент повідомив союзників, що очікує чергового російського наступу влітку, однак сили Кремля поки що зазнають значних втрат і просуваються повільно.

Зеленський закликав партнерів активніше долучатися до програми PURL — механізму фінансування закупівлі американської зброї для України, насамперед комплексів Patriot. Саме ці системи наразі є єдиною зброєю, що виробляється у достатніх обсягах і здатна ефективно збивати найнебезпечніші балістичні ракети, які Росія може виробляти у великій кількості. Європейські альтернативи, зокрема франко-італійська система SAMP/T, не розглядаються як самодостатня заміна в осяжній перспективі.

«Кожен внесок до програми PURL має значення. Нам потрібні нові пакети PURL цього року, цього травня. Це допомагає нам захищатися від загроз», – заявив Зеленський у публічному виступі перед понад 40 європейськими лідерами та прем'єром Канади на саміті в Єревані.

Чому наступна зима особливо небезпечна

Після кількох років повномасштабної агресії українська енергетична інфраструктура перебуває у критичному стані. Цьогорічна зима вже показала, наскільки вразливою вона є: мільйони людей тижнями залишалися без тепла, електрики та води. Запаси ракет для систем ППО при цьому виснажувалися швидше, ніж надходило поповнення.

Ситуацію ускладнює те, що США фактично зупинили фінансування військової допомоги Києву, переклавши цей тягар на Європу. На думку співрозмовників Bloomberg, Путін робить ставку на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне зброю від України й залишить її особливо беззахисною у холодні місяці. Зеленський своєю чергою застеріг: затяжний американо-іранський конфлікт загрожує зростанням нестабільності й переключенням уваги союзників.

«Нам потрібно разом готуватися до зими і впоратися з енергетичними викликами», – підсумував президент.

Дрони б'ють углиб Росії, фронт залишається в'язким

Попри тиск на ППО, Україна, за оцінкою Bloomberg, перехопила ініціативу в повітряній війні: дрони регулярно вражають цілі вглиб Росії — аж до Уральських гір. Під удари потрапляють нафтові об'єкти, що підриває доходи Кремля від фінансування війни. На суходолі весняний наступ Росії поки що дає обмежені результати.

Київ також пропонує ЄС спільно розробляти європейські протидронові та зенітні системи, хоча частина чиновників визнає: до практичного результату ще далеко.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про критичний дефіцит Patriot і попередив, що ситуація з постачанням зброї може погіршитися через зосередженість США на протистоянні з Іраном.

До слова, під час переговорів у Єревані Володимир Зеленський повідомив про детальне обговорення виробництва європейських систем ППО, підтримки PURL і можливостей для Європи отримати власні антибалістичні засоби.