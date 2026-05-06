Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський та лідери держав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані
Фото: Офіс Президента України

Наступна зима може стати критичним етапом війни 

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу систем ППО та ракет-перехоплювачів до зими, яку вважає потенційно вирішальним випробуванням для країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.  

ППО і PURL в центрі переговорів

Тема постачань протиповітряної оборони стала одним із ключових питань на переговорах Зеленського з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. За даними Bloomberg, президент повідомив союзників, що очікує чергового російського наступу влітку, однак сили Кремля поки що зазнають значних втрат і просуваються повільно.

Зеленський закликав партнерів активніше долучатися до програми PURL — механізму фінансування закупівлі американської зброї для України, насамперед комплексів Patriot. Саме ці системи наразі є єдиною зброєю, що виробляється у достатніх обсягах і здатна ефективно збивати найнебезпечніші балістичні ракети, які Росія може виробляти у великій кількості. Європейські альтернативи, зокрема франко-італійська система SAMP/T, не розглядаються як самодостатня заміна в осяжній перспективі.

«Кожен внесок до програми PURL має значення. Нам потрібні нові пакети PURL цього року, цього травня. Це допомагає нам захищатися від загроз», – заявив Зеленський у публічному виступі перед понад 40 європейськими лідерами та прем'єром Канади на саміті в Єревані. 

Чому наступна зима особливо небезпечна

Після кількох років повномасштабної агресії українська енергетична інфраструктура перебуває у критичному стані. Цьогорічна зима вже показала, наскільки вразливою вона є: мільйони людей тижнями залишалися без тепла, електрики та води. Запаси ракет для систем ППО при цьому виснажувалися швидше, ніж надходило поповнення.

Ситуацію ускладнює те, що США фактично зупинили фінансування військової допомоги Києву, переклавши цей тягар на Європу. На думку співрозмовників Bloomberg, Путін робить ставку на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне зброю від України й залишить її особливо беззахисною у холодні місяці. Зеленський своєю чергою застеріг: затяжний американо-іранський конфлікт загрожує зростанням нестабільності й переключенням уваги союзників.

«Нам потрібно разом готуватися до зими і впоратися з енергетичними викликами», – підсумував президент.

Дрони б'ють углиб Росії, фронт залишається в'язким

Попри тиск на ППО, Україна, за оцінкою Bloomberg, перехопила ініціативу в повітряній війні: дрони регулярно вражають цілі вглиб Росії — аж до Уральських гір. Під удари потрапляють нафтові об'єкти, що підриває доходи Кремля від фінансування війни. На суходолі весняний наступ Росії поки що дає обмежені результати.

Київ також пропонує ЄС спільно розробляти європейські протидронові та зенітні системи, хоча частина чиновників визнає: до практичного результату ще далеко.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про критичний дефіцит Patriot і попередив, що ситуація з постачанням зброї може погіршитися через зосередженість США на протистоянні з Іраном.

До слова, під час переговорів у Єревані Володимир Зеленський повідомив про детальне обговорення виробництва європейських систем ППО, підтримки PURL і можливостей для Європи отримати власні антибалістичні засоби.

Читайте також:

Теги: балістичні ракети фронт системи ППО Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині
9 квiтня, 16:48
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
13 квiтня, 21:16
Президент наголосив, що безпека на морі – це «глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема»
Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку
17 квiтня, 16:56
Влада закликає перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги
На Київщині ППО працює по російських дронах
17 квiтня, 07:04
Відбувся 73-й обмін полоненими
Україна повернула додому 193 полонених воїнів
24 квiтня, 15:57
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
1 травня, 14:44
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
1 травня, 21:18
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53
Зеленський та Свириденко мали зустріч
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
Сьогодні, 16:19

Політика

Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua