Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО

Під час саміту НАТО наступного тижня буде підписана ще одна безпекова угода

За словами президента, до підписання готова сильна угода, яка підтримає всю архітектуру безпекових угод

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Президент зазначив, що цей захід має стати сильним для України та всіх її партнерів.

«Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО», – сказав президент.

Володимир Зеленський також заявив, що до підписання готова нова безпекова угода.

«Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод, яку незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне», – сказав президент.

Нагадаємо, Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Як відомо, у Вашингтоні менш ніж за тиждень відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.