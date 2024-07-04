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Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО
Під час саміту НАТО наступного тижня буде підписана ще одна безпекова угода
фото: Офіс Президента

За словами президента, до підписання готова сильна угода, яка підтримає всю архітектуру безпекових угод

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Президент зазначив, що цей захід має стати сильним для України та всіх її партнерів.

«Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО», – сказав президент.

Володимир Зеленський також заявив, що до підписання готова нова безпекова угода.

«Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод, яку незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне», – сказав президент.

Нагадаємо, Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Як відомо, у Вашингтоні менш ніж за тиждень відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

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Теги: президент Володимир Зеленський саміт

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