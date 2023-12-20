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Зеленський призначив свого нового представника у Раді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський призначив свого нового представника у Раді
Галина Михайлюк є нардепкою від фракції «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

До 7 грудня представником президента в Раді був Веніславський

Президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді. Відповідний указ №823/2023 сьогодні опубліковано на сайті глави держави. 

«Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)», – йдеться у документі.

Зеленський призначив свого нового представника у Раді фото 1

Михайлюк – нардепка від фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, з вересня минулого року до грудня 2023-го представником Зеленського у Раді був народний депутат Федір Веніславський. Президент зняв його з цієї посади 7 грудня.

Що відомо про Галину Михайлюк?

Галина Михайлюк є народним депутатом IX скликання від партії «Слуга народу» і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

У 2015-2019 роках була радником з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Керівник проєктів «Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС» та «Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства».

Вона є півголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією. Доктором юридичних наук (2018), правознавцем.

А також гостьовий лектор Університету Арканзасу (США), професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2012-2022), доцент Українського вільного університету в Мюнхені.

Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Федір Веніславський

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