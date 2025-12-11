Головна Світ Політика
Припинення вогню. Зеленський розповів, що йому пообіцяли США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Володимир Зеленський розкрив позицію США щодо припинення вогню
Володимир Зеленський: «Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен»

Володимир Зеленський розкрив позицію США щодо припинення вогню та пояснив, як до цього ставиться Україна. Про це президент розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

Президент зазначив, що США після неодноразових перемовин з Росією дотримуються позиції, що повне припинення вогню можливе лише після підписання рамкової угоди. «На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди», – сказав очільник держави.

Володимир Зеленський також розповів про питання перемир’я в «енергетиці та на воді». «Туреччина працювала над таким планом. Ердоган мені про це говорив. Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі – спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові», – розповів президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що на рішення та пропозиції США можуть впливати росіяни. Тому американці наголошують на угоді. Такі плани обійцяють штати Україні. «Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто «рускі» їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави. Глава держави каже, що українська сторона разом з американською розробить дієві гарантії безпеки. Зеленський сказав, що відповідну угоду буде підписано одночасно з усіма іншими.

Теги: перемир'я росіяни Володимир Зеленський США

