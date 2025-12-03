Головна Світ Політика
Віткофф та Кушнер скасували зустріч із Зеленським – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше повідомлялося, що Віткофф(праворуч) і Кушнер (ліворуч) приїдуть до однієї з країн ЄС, аби поговорити з президентом України
фото: Getty Images

За словами журналіста, американські переговорники повертаються до Вашингтона

Після переговорів у Москві спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер мали приїхати до Брюсселя, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак цю зустріч було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Foreign Press і Kyiv Post Алекса Рауфоглу.

«За інформацією джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер «пообіцяли» після переговорів із Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона», – написав він.

Зазначається, що Віткофф і Кушнер прямують із Москви до США. Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.

Читайте також:

