У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У місті відбулася традиційна акція з нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів
1 січня 2026 року Україна відзначає 117-ту річницю від дня народження Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Львові з нагоди 117 річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери відбулася урочиста хода. Фотографії з заходу оприлюднили в мережі.

Учасники ходи нагадали, що ідеї Бандери є живими й сьогодні, надихаючи нас на боротьбу за свободу та незалежність у складні часи. Акцію влаштували біля пам’ятника Бандері, на площі Кропивницького.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині у сім’ї греко-католицького священника. З юних років він проявляв непохитну відданість ідеї української державності. У 1929 році став членом ОУН, а в 1933 році очолив її крайову екзекутиву на західноукраїнських землях.

Бандера був організатором багатьох акцій, спрямованих на захист прав українців. У 1940 році очолив революційне крило ОУН, яке послідовно боролося за створення незалежної Української держави. Його діяльність принесла йому славу, але також і небезпеку: у 1959 році він трагічно загинув у Мюнхені від руки агента КДБ.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року, у Львові відбулося пам'ятне віче з нагоди 116-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Світлини із заходу потрапили в мережу.

