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Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня
фото: Офіс президента

Зеленський: Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів

Президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Як передає «Главком», про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами гаранта, для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, Путін і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.

«Безумовне припинення вогню – модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої – бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів. «Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів», – сказав президент журналістам, передає «РБК-Україна».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

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Теги: Володимир Зеленський перемир'я

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