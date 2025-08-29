Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах
Зеленський наголосив, що Трамп прагне досягти успіху в переговорах
колаж: glavcom.ua

Президент: Трамп хоче досягти успіху

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що глава США Дональд Трамп і далі зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. Про це український лідер сказав 29 липня на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент «Главкома».

Напередодні Трамп заявив, що «не хоче бути залученим» у переговорний процес, однак Зеленський вважає, що ці слова стосувалися лише формату першої можливої зустрічі з Володимиром Путіним. За оцінкою президента, американський лідер пропонує, щоб спочатку відбулася двостороння зустріч між Києвом і Москвою, а вже після цього – тристороння з його участю.

Зеленський наголосив, що Трамп прагне досягти успіху в переговорах, як для США, так і для світової безпеки, і розуміє складність цього процесу.

«Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху», – зазначив президент.

Раніше «Главком» писав, що президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. «Всіх деталей щодо компонентів гарантій безпеки не скажу. Вважаю, що наступні блоки важливі для України. Перший – це наша армія», – зазначив президент, додавши, що першочерговим завданням є забезпечення стабільного фінансування особового складу ЗСУ.

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни й навмисно зриває можливість його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зрозуміти Трампа
Як зрозуміти політику Вашингтона? Декілька аксіом
16 серпня, 23:10
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
9 серпня, 08:32
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі
31 липня, 09:42
За словами президента, країна долучилася до програми Євросоюзу, яка акумулює кошти на зброю
Сили оборони отримають нову допомогу від Хорватії. Зеленський повідомив деталі
5 серпня, 21:42
Політичні аналітики відзначають, що вплив Меланії на Дональда Трампа – унікальний фактор, який ускладнює роботу дипломатам
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian
9 серпня, 19:30
Владислав Фінчук присвятив дебютну перемогу своєму батько, який загинув захищаючи Україну
Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
12 серпня, 16:00
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
12 серпня, 19:58
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Американський сенатор запевнив, що Трамп готовий знищити економіку Росії, але є нюанс
20 серпня, 02:40
Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
19 серпня, 18:32

Політика

Гетьманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном
Гетьманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном
Українська делегація у США: Зеленський розповів, про що Київ говоритиме з Вашингтоном
Українська делегація у США: Зеленський розповів, про що Київ говоритиме з Вашингтоном
Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах
Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах
Зеленський назвав причину, чому Росія зриває його можливу зустріч із Путіним
Зеленський назвав причину, чому Росія зриває його можливу зустріч із Путіним
Партія «Удар» засудила рішення уряду про погодження масових заходів з військовими
Партія «Удар» засудила рішення уряду про погодження масових заходів з військовими
Верховна Рада сьогодні святкує унікальний ювілей
Верховна Рада сьогодні святкує унікальний ювілей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6087
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5597
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
4949
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua