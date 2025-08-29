Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах

Президент: Трамп хоче досягти успіху

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що глава США Дональд Трамп і далі зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. Про це український лідер сказав 29 липня на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент «Главкома».

Напередодні Трамп заявив, що «не хоче бути залученим» у переговорний процес, однак Зеленський вважає, що ці слова стосувалися лише формату першої можливої зустрічі з Володимиром Путіним. За оцінкою президента, американський лідер пропонує, щоб спочатку відбулася двостороння зустріч між Києвом і Москвою, а вже після цього – тристороння з його участю.

Зеленський наголосив, що Трамп прагне досягти успіху в переговорах, як для США, так і для світової безпеки, і розуміє складність цього процесу.

«Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху», – зазначив президент.

Раніше «Главком» писав, що президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. «Всіх деталей щодо компонентів гарантій безпеки не скажу. Вважаю, що наступні блоки важливі для України. Перший – це наша армія», – зазначив президент, додавши, що першочерговим завданням є забезпечення стабільного фінансування особового складу ЗСУ.

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни й навмисно зриває можливість його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.