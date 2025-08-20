Американський сенатор запевнив, що Трамп готовий знищити економіку Росії, але є нюанс

Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції

Сенатор Ліндсі Грем після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що президент Трамп «готовий знищити економіку Росії» та назвав, коли це може відбутись. Про це Грем сказав у інтерв'ю Associated Press, передає «Главком».

Ліндсі Грем заявив, що якщо мирні переговори між Україною та Росією «не рухатимуться у правильному напрямку» до наступного місяця, тоді «потрібно вжити план Б».

Як відомо, Грем неодноразово підкреслював важливість того, щоб американський лідер підтримав двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ. Цей проєкт передбачає запровадження тарифу у 500% на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту, газ, уран та іншу сировину.

Вже після розмови з Трампом, сенатор сказав АР, що президент США, можливо, тепер готовий підтримати ці зусилля.

«Трамп вважає, що якщо Путін не виконає свою частину роботи, йому доведеться знищити свою економіку. Тому що потрібно мати серйозні думки щодо того, що кажеш», – сказав Грем журналістам раніше.

Варто зазначити, що Трамп пригрозив Росії санкціми ще минулого місяця та навіть встановив 50-денний дедлайн для того, щоб Росія рухалась шляхом припинення війни в Україні.

Згодом Трамп зменшив термін дедлайну, але по його закінченню санкції так і не запровадили. Натомість Трамп провів зустріч на Алясці з Путіним.

Ще раніше Грем нагадав, що на початку серпня Трамп уже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай – одного з головних споживачів російської нафти.

Своєю чергою у держсекретаря США Марко Рубіо запитали, чому президент США Дональд Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції, але не робить цього.

Рубіо заявив, що РФ і так перебуває під великими обмеженнями, а введення додаткових, мовляв, не сприяло б прагненню Москви припинити війну.

Щоб довести, що антиросійські санкції діють, він навів як приклад ситуацію під час перемовин на Алясці.

За його словами, коли росіяни приземлилися на півострові і намагалися заправити свої літаки, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою, адже через санкції вони не могли скористатися своєю банківською системою.