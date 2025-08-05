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Сили оборони отримають нову допомогу від Хорватії. Зеленський повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сили оборони отримають нову допомогу від Хорватії. Зеленський повідомив деталі
За словами президента, країна долучилася до програми Євросоюзу, яка акумулює кошти на зброю
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Хорватія долучиться до оборонної програми ЄС на підтримку України

Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму Security Action For Europe. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави української держави, він провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та вдячності вітчизні.

Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили новий механізм, у рамках якого країни Європи купують американську зброю для українських воїнів.

«Україна вдячна Хорватії за дуже принципову підтримку нашої боротьби за нашу незалежність. Ми обговорили з ним ситуацію на фронті, наші дипломатичні можливості. Дякую Хорватії за приєднання до інструменту SAFE – Security Action For Europe. Це така спеціальна програма у Євросоюзі, яка акумулює кошти на зброю, і зокрема наша держава отримає оборонну підтримку в межах цієї програми. Вісімнадцять країн-учасниць, ми говоримо з усіма», – каже він.

За словами Зеленського, Україна готова брати участь у програмі, оскільки вітчизняна зброя є «однією з найбільш ефективних».

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

Також Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

До слова, посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер заявляв, що найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України.

Теги: Володимир Зеленський Хорватія військова допомога

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