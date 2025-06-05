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Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу
Зеленський: Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти
фото з соцмереж

«Потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення росіянами будівлі Херсонської ОДА. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на офіційні сторінки очільника держави.

«Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти», – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що «потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати». Також він заявив, що для всіх у світі «очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру», натякаючи на президента США Дональда Трампа. Зеленський подякував всім у світі, хто «допомагає це змінити й наблизити досягнення реальної безпеки».

Руйнації будівлі Херсонської ОДА, 5 червня 2025 рік
Руйнації будівлі Херсонської ОДА, 5 червня 2025 рік
фото: Суспільне. Херсон
Будівля ОДА до повномасштабного вторгнення
Будівля ОДА до повномасштабного вторгнення
фото: «Главком»

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу фото 1
фото з соцмереж

Також російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком». Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Теги: Володимир Зеленський Херсон авіаудар

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